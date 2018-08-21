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Омбудсмен РФ заявила про неможливість обміну Сенцова, бо він «має громадянство Росії»

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що, згідно з законодавством РФ, обмін українського режисера, політв'язня Олег Сенцова неможливий, бо він має громадянство Росії.
Омбудсмен РФ заявила про неможливість обміну Сенцова, бо він «має громадянство Росії» Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

"Що стосується Сенцова, (Дмитра — ред.) Штиблікова, і так далі, в них вийшло фактично по два громадянства. І відповідно до української конституції, їх громадяни не підлягають видачі на територію Росії, так само як і у нас громадяни не підлягають видачі на іншу територію", — повідомила під час прес-конференції Москалькова, інформує Громадське.

Також Москалькова розповіла, що направила Міністерству закордонних справ РФ та українській омбудсмену Людмилі Денісовій пропозицію укласти угоду щодо статусу громадян, які мають громадянство Росії та України.

"Ми просто не можемо ігнорувати те, що дуже багато громадян мають громадянство Росії та України", — наголосила вона.

Омбудсмен додала, що вона пропонує, аби в цій угоді була закріплена можливість консулів та уповноважених з прав людини відвідувати в місцях позбавлення волі своїх громадян.

Також Москалькова вважає, що ця угода має створити механізм відмови такими особами від українського або російського громадянства.

Раніше Москалькова заявила, що Сенцов нібито "підписувався" під російським громадянством.

Зазначимо, російська сторона відкинула ініціативу України зустрітися в Мінську для обговорення передачі РФ 36 російських громадян в обмін на українців.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.

 

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21 08 2018 18:00
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