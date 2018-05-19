Омбудсмен Росії заявила, що Балух харчується "за спеціальною схемою"
"Щойно переговорила з уповноваженим РФ з прав людини Тетяною Москальковою. Вона розповіла про свій візит до Симферопольського СІЗО. Тетяна Москалькова відвідала і переговорила з усіма 12-ма ув’язненими, стан яких я просила її перевірити", - написала Денісова.
Остання інформація про стан здоров’я Володимира Балуха з її слів така: "Нині це не повне голодування, а харчування за спеціальною схемою".
"Перебуває в камері з людиною, з якою у Володимира склалися адекватні взаємини. Володимир Балух попросив доробити туалет, що було одразу зроблено. Виглядає непогано як для людини, яка голодує майже 2 місяці", - йдеться у повідомленні.
Також Москалькова розповіла про те, що відвідала ще одного українського в'язня Сімферопольського СІЗО Узеїра Абдуллаєва.
"Про Узеіра Абдуллаєва омбудсмен РФ розповіла, що особисто обстежила його ноги. Узеір підтвердив, що зараз почувається значно краще, і додав, що не розуміє причини виникнення загострення. Медичну допомогу таки було надано своєчасно. Сьогодні жодних вимог не висловив. Лікування за необхідності буде продовжено", - зазначила омбудсмен.
Денісова, у свою чергу, пообіцяла одразу ж повідомити отриману інформацію і сподівається, що це станеться у перші дні наступного тижня.
Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).
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