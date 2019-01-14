Омбудсмен Росії через SMS скасувала зустріч з Денісовою

Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова прибула до Москви та мала зустрітися з російською колегою Тетяною Москальковою

Російська омбудсмен відправила Денісовій SMS, в якій повідомила про скасування зустрічі.

За словами Денісової, в SMS Москалькова заявила про нібито термінове позапланове відрядження, через що вони не зможуть зустрітися.

"Тобто усі наші попередні домовленості щодо конфіденційного обговорення важливих для нас питань не мають для Уповноваженого РФ ніякої ваги", - написала Денісова у Facebook.

Омбудсмени мали зустрітися напередодні суду з обрання запобіжного заходу полоненим українським морякам.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова приїхала до Москви.

Також, слідчі ФСБ Росії просять Лефортовський суд Москви, аби засідання у справі полонених українських моряків проходило в закритому режимі.