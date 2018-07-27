Омбудсмен України надіслала Росії листа з пропозицією обміну політв’язнів Кремля

Україна просить Росію розглядати цей лист як офіційний запит

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила російській колезі Тетяні Москальковій лист з пропозицією обміняти 36 утримуваних в Україні росіян на українських політв’язнів.

Українська омбудсмен надіслала лист, адже за результатами переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську Росія запропонувала викласти суть ініціативи обміну письмово.

У листі також йдеться про можливість проведення наступного засідання ТКГ за участю уповноважених України і РФ, аби обговорити організацію гуманітарних візитів для перевірки умов утримання в’язнів у двох державах.

Україна просить Росію розглядати цей лист як офіційний запит.

В межах обміну політв’язнів Київ хоче, аби Росія передала незаконно засуджених Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Євгена Панова, Валентина Виговського, Володимира Балуха, Олексія Сизоновича, Олексія Бессарабова, Дмитра Штиблікова, Володимира Дудку, Олександра Шумкова, Миколу Семену та інших.

25 липня Росія у Тристоронній контактній групі в Мінську вкотре не відреагувала на пропозицію України обміняти 36 росіян на українських політв’язнів.

Перша віце-спікерка Ради Ірина Геращенко назвала 23 росіян, яких Україна готова обміняти на політв’язнів Кремля. Пізніше вона заявила, що Україна готова передати Росії ще 13 засуджених осіб з подвійним громадянством, крім 23 узгоджених раніше, задля звільнення українських політв’язнів. Таким чином Київ готовий віддати Росії 36 осіб в обмін на 23 українці. У списку, кого Україна очікує обміняти, є режисер Олег Сенцов.

Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до Сенцова з проханням припинити голодування.

Засуджений у Росії український режисер вже відмовлявся припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.