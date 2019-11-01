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Омбудсмен України попросила РФ надати політв’язню Клиху належну медичну допомогу

Денісова просить омбудсмена Росії Тетяну Москалькову сприяти дотриманню права Клиха на листування
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу вжити заходів для надання належної медичної допомоги українському політв’язню Станіславу Клиху.
Омбудсмен України попросила РФ надати політв’язню Клиху належну медичну допомогу Фото: radiosvoboda.org

Крім того, Денісова просить омбудсмена Росії Тетяну Москалькову сприяти дотриманню права Клиха на листування.

За словами Денісової, за два місяці це вже третє звернення до Москалькової щодо забезпечення прав Клиха.

Раніше Громадське поговорило з матір'ю політв'язня Тамарою Клих. Вона повідомила, що Клих підозрює у себе рак шкіри. Також він поскаржився на сильний біль у нирках та серці. Попри такий стан здоров’я політв’язня повернули з лікарні Челябінська до в’язниці у Верхньоуральську.

26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

У січні 2017 року Клиха етапували з Грозного у Чечні до Челябінська. 

У липні 2018-го повідомлялось, що Клиха перевели до психлікарні. Росія стверджувала, що політв’язня "перевели за власним бажанням". Згодом українця повернули з психлікарні до колонії.

У Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території Росії. 58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік та 24 військовополонених моряків.

 
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11 01 2019 14:27
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