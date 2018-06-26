Омбудсмена РФ не пустять до росіян, поки Денісову не допустять до українських політв’язнів

Уповноважену з прав людини в Росії Тетяну Москалькову не допустять до утримуваних громадян РФ на території України, допоки українського омбудсмена Людмилу Денісову не допускають до українських політв’язнів Кремля у тюрмах Росії.

"Її не допускатимуть до росіян в Україні. Вони (російська сторона – ред.) самі запропонували синхронність дій (одночасних візитів двох уповноважених – ред.), і ми цього дотримуємося. Пустять нас - тоді пустять їх", - заявила радниця Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Олена Мячина в коментарі Громадському.

Зранку 26 червня упоноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова потягом прибула до Києва, цього ж дня вона планує відвідати в СІЗО Києва кримського дезертира Максима Одинцова.

На питання Громадського про те, чи законним є візит Москалькової до Одинцова, адже він є громадянином України, Мячина відповіла: "Він дійсно українець. Але Москалькова подала його у список на відвідування і поки що заявила лише про намір його відвідати".

На уточнювальне питання про те, чи можуть Москалькову не пустити в СІЗО до Одинцова, в офісі Денісової повідомили, що таке може бути, оскільки для її відвідин повинна бути синхронність.

Людмила Денісова перебуватиме в Росії допоки її не допустять до українських політв'язнів, додала Мячина.

Нагадаємо, Тетяна Москалькова заявила, що український режисер, політв’язень Кремля Олег Сенцов нібито відмовився від пропозиції пройти огляд у тих лікарів, яких оберуть адвокат та його родичі. Також, Людмила Денісова зазначила, що російська сторона надає суперечливі заяви стосовно стану здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова.