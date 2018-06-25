Омбудсмену відмовили у відеозв'язку з Сенцовим

Україна знову просить про допуск до політв’язнів

Міністерство закордонних справ України в черговий раз звернулося до Росії з проханням надати уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій доступ до політв’язнів.

"Інформація, яка надходить про стан Олега Сенцова та Володимира Балуха досить суперечлива: вони голодують, або ж, навпаки, що припинили голодування, вживають поживні суміші і набирають вагу. У відеозв'язку з Олегом відмовили. Фото не надають. Все це викликає велике занепокоєння і недовіру!", - заявила омбудсмен.

Вона вимагає від Росії терміново надати їй доступ до українських в’язнів, які утримуються на території Росії та в анексованому Криму.

Як відомо, Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому округу Міністерства юстиції Російської Федерації видало довідку консульству України в Єкатеринбурзі, яка посвідчує, що Олег Сенцов – громадянин України.

Нагадаємо, український політв’язень, режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії до 20 років тюрми, не планує звертатися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про помилування.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна про помилування Сенцова.