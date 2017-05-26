Омелян анонсував створення національного лоукостера

На цей момент також ведуться переговори з іноземними авіакомпаніями про початок польотів в Україну

Цьогоріч може бути створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень.

Про розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє УНІАН.

"Я сподіваюся, що в цьому році буде створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень. Переговори тривають. Зараз вони йдуть добре. Звичайно, поки ми не поставимо підписи, говорити про щось рано, але немає сумніву, що переговори завершаться успішно", - сказав міністр.

Він зазначив, що на цей момент також ведуться переговори з іноземними авіакомпаніями про початок польотів в Україну.

"Я б дуже хотів, щоб дві авіакомпанії оголосили про початок польотів в Україну з наступного року... У мене були переговори з італійською авіакомпанією. Квиток у них навіть дешевший за автобусний", - сказав Омелян.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.