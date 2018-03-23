Омелян: директор Ryanair сказав, що в Росію вони не підуть

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ірландська авіакомпанія Ryanair не має наміру заходити в Росію.

"Ну що ж, Україна нарешті отримала найбільшу і найдешевшу за вартістю квитків авіакомпанію Європи! Більше того, у нас тепер справжні друзі в Ірландії, які не гірше українських спеців розуміються на перепитіяфх українського doing business and politics. І підтримують та люблять Україну не лише до глибини своєї кишені", - пише міністр у Facebook.

Володимира Омеляна також втішила фраза керівництва Ryanair, що "в Росію ми не підемо, там корупція".

"Так нещодавно казали й про нас. Ми змінюємо ці шаблони!", - додає Омелян.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.