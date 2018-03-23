ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ірландська авіакомпанія Ryanair не має наміру заходити в Росію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омелян: директор Ryanair сказав, що в Росію вони не підуть
У Ryanair вважають, що в Росії високий рівень корупції
Володимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua
"Ну що ж, Україна нарешті отримала найбільшу і найдешевшу за вартістю квитків авіакомпанію Європи! Більше того, у нас тепер справжні друзі в Ірландії, які не гірше українських спеців розуміються на перепитіяфх українського doing business and politics. І підтримують та люблять Україну не лише до глибини своєї кишені", - пише міністр у Facebook.
Володимира Омеляна також втішила фраза керівництва Ryanair, що "в Росію ми не підемо, там корупція".
"Так нещодавно казали й про нас. Ми змінюємо ці шаблони!", - додає Омелян.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
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23 03 2018 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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