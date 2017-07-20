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Омелян хоче, щоб Бальчуна звільнили після представлення звіту

Контракт з главою УЗ було продовжено автоматично
Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що на засіданні Кабінету міністрів у серпні буде представлено звіт правління та наглядової ради ПАТ "Українська залізниця".
Омелян хоче, щоб Бальчуна звільнили після представлення звіту Володимир Омелян. Фото: apital.ua

"Я сподіваюсь, в серпні нарешті буде заслуханий звіт. І на цьому треба поставити крапку. Команда потребує повної заміни", - заявив Омелян, повідомляє "Укрінформ".

Міністр нагадав, що його позиція стосовно очільника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна не змінилася, а "пауза уже непристойно затягнулася".

Нагадаємо, що 20 квітня 2016 року Кабмін призначив головою "Укрзалізниці" поляка Войцеха Бальчуна, а 1 червня схвалив з ним контракт.

Бальчун має за плечима досвід успішного реформування польської залізничної компанії PKP Cargo і в інших сферах, неодноразово входив до рейтингів кращих управлінців Польщі.

Однак міністр інфраструктури Володимир Омелян має іншу точку зору щодо роботи поляка. Раніше він розраховував, що Кабінет міністрів на засіданні 7 червня вирішить питання про подальше перебування Войцеха Бальчуна на посаді голови "Укрзалізниці".

Однак Кабінет міністрів України вирішив розглянути питання про продовження контракту з Бальчуном після його звіту, якого досі немає.

Згодом стало відомо, що контракт з Бальчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.

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20 07 2017 13:38
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