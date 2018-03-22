НОВИНИМіністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс подання до Кабінету міністрів на звільнення керівника Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайла Ноняка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омелян ініціював подання на звільнення очільника Укртрансбезпеки
Омелян висловив невдоволення роботою очільника Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка
Воодимир Омелян. Фото:gazeta.zn.ua.
"Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс подання до уряду на звільнення Михайла Ноняка з посади керівника Державної служби з безпеки на транспорті (ДСБТ)", - повідомила прес-секретар міністра інфраструктури України Марина Томко на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв Укрінформ, у січні міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив невдоволення роботою очільника Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та зазначив, що не виключає кадрових змін у відомстві.
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22 03 2018 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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