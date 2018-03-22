Омелян ініціював подання на звільнення очільника Укртрансбезпеки

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс подання до Кабінету міністрів на звільнення керівника Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайла Ноняка.

"Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вніс подання до уряду на звільнення Михайла Ноняка з посади керівника Державної служби з безпеки на транспорті (ДСБТ)", - повідомила прес-секретар міністра інфраструктури України Марина Томко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, у січні міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив невдоволення роботою очільника Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та зазначив, що не виключає кадрових змін у відомстві.