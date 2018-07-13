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Омелян: На електрокари щодня пересідають 20 українців, - ІНФОГРАФІКА
Темпи придбання українцями електромобілів постійно зростають
Фото: unian.ua
Таку статистику оприлюднив у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
"20 українців щодня пересідають на електрокари", - зазначено в інфографіці.
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan
Так, за даними Мінінфраструктури, за січень-червень 2018 року в Україні придбано 3596 електромобілів, в той час як за весь 2017 рік українці купили 2532 електрокари.
Нагадаємо, електричні та гібридні автомобілі становлять понад половину всіх нових автомобілів, що були продані в Норвегії минулого року.
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13 07 2018 15:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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