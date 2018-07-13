Омелян: На електрокари щодня пересідають 20 українців, - ІНФОГРАФІКА

Щодня 20 українців пересідають на електромобілі.

Таку статистику оприлюднив у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"20 українців щодня пересідають на електрокари", - зазначено в інфографіці.



Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Так, за даними Мінінфраструктури, за січень-червень 2018 року в Україні придбано 3596 електромобілів, в той час як за весь 2017 рік українці купили 2532 електрокари.

Нагадаємо, електричні та гібридні автомобілі становлять понад половину всіх нових автомобілів, що були продані в Норвегії минулого року.