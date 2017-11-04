Омелян сподівається, що Бальчуна звільнять до кінця квітня

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що уряд повинен до кінця квітня ухвалити рішення, яке дозволить звільнити керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна та його команду.

Омелян відповів на запитання журналістів стосовно того, чи не поставить "Укрзалізниця" під загрозу темпи виконання дорожніх робіт, як це сталося минулого року. За його словами, керівництво "УЗ" не відповідає вимогам держави, через що його потрібно звільнити, адже на залізниці досі бракує локомотивів та вагонів, повідомляє прес-центр Міністерства.

"Тут питання, в першу чергу, управлінське. Як тільки буде змінена команда на якісну, ми зможемо говорити про те, що ми готові йти назустріч бізнесу", - наголосив Омелян.

За його словами, наразі державі завдала великих збитків робота Одеської залізниці, яка не змогла забезпечити нормальну роботу близько десяти потягів. При цьому ця ситуація повторюється вже втрете, подібні проблеми спіткали Одещину двічі у березні.

"Команда, на жаль, не дала необхідних результатів. Її звільнити треба було давно. Я сподіваюся, що в цьому місяці будуть прийняті відповідні рішення на рівні Кабміну", - підсумував Омелян.

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Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

Однак Гройсман підтримав главу "Укрзалізниці" Бальчуна. У свою чергу Бальчун відповів міністру Омеляну, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".