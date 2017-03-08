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Омелян натякає на "шулерство" Бальчуна в звітах "Укрзалізниці"

За словами міністра, фактичний показник чистого збитку за 1 півріччя 2017 року становить - 4,93 млрд грн
Фінансова звітність Укрзалізниці демонструє тенденцію до погіршення реальних фінансових показників.
Омелян натякає на "шулерство" Бальчуна в звітах "Укрзалізниці" Володимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Омелян зазначив, що коректний аналіз чистого прибутку УЗ за I півріччя 2017 року та І півріччя 2016 року потребує виключення:

впливу курсової різниці,

зменшення у 2017 році витрат на амортизацію,

перенесення капітальних ремонтів основних засобів з собівартості на капітальні інвестиції,

впливу індексації тарифів на вантажні перевезення.

"Таким чином, фактичний показник чистого збитку за 1 півріччя 2017 року становить -4,93 млрд грн, що гірше ніж у аналогічному періоді 2016 року на 1,14 млрд грн", - заявив Омелян.

Міністр закликав до невідкладного призначення нового фахового менеджменту УЗ.

Нагадаємо, 2 серпня голова УЗ Войцех Балчун повідомив, що чистий консолідований прибуток "Укрзалізниці" в першому півріччі 2017 року становив 122,5 мільйона гривень, при тому, що за аналогічний період 2016 року був зафіксований чистий збиток близько 3,78 млрд грн.

Як повідомлялося, ситуація з різними фінансовими показниками двох джерел - міністерства та дежпідприємства - траплялася і раніше.

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03 08 2017 21:58
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