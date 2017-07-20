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Омелян назвав "дивною" ідею з лоукостами у Гостомелі

Перш ніж розвивати аеропорт у Гостомелі, необхідно розробити бізнес-план
Розвивати аеропорт у Гостомелі як міжнародний потрібно після повного завантаження аеропортів "Київ" та "Бориспіль"
Омелян назвав "дивною" ідею з лоукостами у Гостомелі Володимир Омелян. Фото: apital.ua

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНІАН.

"Я вважаю дивним рішення про розвиток аеропорту в Гостомелі, коли аеропорт "Бориспіль" працює на третину, коли 2 термінали не експлуатуються взагалі, коли не в повному обсязі заповнений аеропорт "Жуляни", - пояснив він.

За його словами, використання Гостомеля для облуговування лоукостів буде правильним "зі стратегічної точки зору" у тому випадку, коли можна буде "планувати пасажиропотік понад 50 млн пасажирів".

"Але на даний момент ми говоримо про цифру в 10 млн пасажирів для "Борисполя" у цьому році за його проектної потужності 25-30 млн пасажирів", - сказав він.

Також міністр зазначив, що, перш ніж розвивати аеропорт у Гостомелі, необхідно розробити бізнес-план.

"Я вважаю, що якщо ми будемо мати бізнес-план розвитку аеропорту "Гостомель" і розуміти, які кошти потрібно вкласти, щоб розвивати пасажирський термінал, запустити інфраструктуру, побудувати дороги, налагодити нормальне сполучення, і будемо розуміти, коли ці кошти повернуться, то можна говорити про щось упевнено. Зараз все на рівні ідей. Давайте все публічно продискутуємо, як це було з офертою Ryanair, і дійдемо якогось висновку", - сказав Омелян.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що після відповідних інвестицій аеропорт у селищі Гостомель під Києвом має стати базовим для всіх лоукостів.

Своєю чергою держпідприємство "Антонов" зацікавлене у використанні аеродрому в Гостомелі для обслуговування компаній-лоукостерів.

Нагадаємо, що питання аеропорту для лоукостерів стало актуальним після того, як ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

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