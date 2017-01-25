Омелян не збирається у відставку
Про це він сказав увечері 25 січня в ефірі 5 каналу.
"Я вважав, що якщо штучно створюються перешкоди і реформи нікому не потрібні, то і я не потрібен. Але коли я побачив, скільки людей чекають цього мого кроку, я вирішив чітко, що вони цього не дочекаються. Я до останнього патрона буду триматися, щоб не дати реваншу шансу", - сказав Омелян.
Він додав, що почувається у кріслі міністра впевнено і спокійно, "тому що зі мною правда".
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".
В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".
18 січня уряд вивів компанію з підпорядкування МІУ. Після цього міністр накинувся на Бальчуна з жорсткою критикою, але 25 січня главу УЗ публічно підтримав прем'єр Володимир Гройсман.
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