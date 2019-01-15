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Омелян обіцяє "розігнати" українські поїзди до 200 км/год

Наразі середня швидкість пасажирського потягу в Україні 80 кілометрів на годину
В Україні слід орієнтуватись на швидкість від 200 кілометрів на годину для пасажирського сполучення.
Омелян обіцяє "розігнати" українські поїзди до 200 км/год Фото: hromadske.ua

Про це під час ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє "Укрінформ".

"Нам треба орієнтуватись на швидкість мінімум 200 кілометрів на годину для пасажирського сполучення. Щодо цього ми якраз працюємо з ЄС. Перше, що ми зробимо, у мене були переговори з Єврокомісією, це підготовка ТЕО, повністю документації для євроколії, що поєднає Львів, Київ та Одесу, на якій ми повинні досягти швидкості 200 кілометрів на годину. Це довгий проект, але його треба починати", - зазначив він.

Міністр поскаржився, що наразі середня швидкість пасажирського потягу в Україні 80 кілометрів на годину, швидкість вантажного потягу сягає 40 кілометрів на годину - і це, за словами глави Мінінфраструктури, "позавчорашній день".

Додамо, що Єврокомісія спільно зі Світовим банком розробила інвестиційний план дій для розвитку інфраструктури у країнах "Східного партнерства".

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15 01 2019 22:34
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