Омелян обіцяє відкрити Бескидський тунель до кінця року
"Бескидський тунель. Ви все це знаєте. За час його будівництва змінилося 12 урядів України, відбулося дві революції. Бескидський тунель у цьому році відкриють", - сказав Омелян на Українському інфраструктурному форумі, інформує "LB.ua".
"Інфраструктурні проекти - це довго, але це надовго", - зауважив міністр.
Чинний одноколійний Бескидський тунель було збудовано ще в 1886 році і вже вичерпав свій експлуатаційний ресурс. У новому тунелі, який будується по сусідству, буде дві колії, потяги зможуть розвивати більш високу швидкість - до 60-70 км/год.
Активне будівництво тунелю ведеться з листопада 2013 року. Завершити весь комплекс робіт планують у четвертому кварталі 2017 року. Раніше планували, що рух через новий тунель запустять у другому кварталі 2018 року.
Нагадаємо, що будівельники "Укрзалізниці" завершили прокладання залізничного тунелю, що знаходиться у південних Карпатах.
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