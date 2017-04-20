Омелян обіцяє відкрити Бескидський тунель до кінця року

Чинний одноколійний Бескидський тунель було збудовано ще в 1886 році і вже вичерпав свій експлуатаційний ресурс

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Бескидський залізничний тунель у Карпатах буде відкритий до кінця 2017 року.

"Бескидський тунель. Ви все це знаєте. За час його будівництва змінилося 12 урядів України, відбулося дві революції. Бескидський тунель у цьому році відкриють", - сказав Омелян на Українському інфраструктурному форумі, інформує "LB.ua".

"Інфраструктурні проекти - це довго, але це надовго", - зауважив міністр.

Чинний одноколійний Бескидський тунель було збудовано ще в 1886 році і вже вичерпав свій експлуатаційний ресурс. У новому тунелі, який будується по сусідству, буде дві колії, потяги зможуть розвивати більш високу швидкість - до 60-70 км/год.

Активне будівництво тунелю ведеться з листопада 2013 року. Завершити весь комплекс робіт планують у четвертому кварталі 2017 року. Раніше планували, що рух через новий тунель запустять у другому кварталі 2018 року.

Нагадаємо, що будівельники "Укрзалізниці" завершили прокладання залізничного тунелю, що знаходиться у південних Карпатах.