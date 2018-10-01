Омелян очікує Ryanair в аеропортах України вже до кінця зими
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу ZIK.
"З Ryanair ми вже на фінальному етапі переговорів. Я сподіваюсь, що її прихід відбудеться в січні-лютому. Є технічні моменти, які ми завершуємо, але загалом все добре. У нас не було поступок, порівнюючи з тими позиціями, які ми мали минулого року", – розповів міністр.
Він зауважив, що насправді у 2017 році переговори з Ryanair проходили дуже легко, але були дуже сильні намагання їх зірвати.
"Мені шкода, що минулого року вони зупинилися, бо українці вже з вересня 2017 року могли абсолютно дешево літати в ЄС як зі Львова, так і з Києва. Я вірю - 2018-й буде роком лоукостів. Я переконаний, що ця та інші компанії будуть літати в та з України, бо це не лише зручно для українця, це зручно для іноземного туриста, який полетить і залишить тут свої гроші", – відзначив Омелян.
Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.
Нещодавно Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair і Міжнародний аеропорт "Бориспіль" досягли згоди в переговорах.
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