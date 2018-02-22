Омелян оголосив про створення тестового майданчика Hyperloop у Дніпрі

Українські компанії розроблятимуть власну швидкісну залізницю за технологією Hyperloop. Для цих цілей створено проект Hype.ua. Він з'явиться у Дніпрі за підтримки партнерів, які будують Hyperloop у Мексиці, компанії Оctagonal corp.

"Разом з ними ми створюємо Центр транспортних інновацій Hype.ua", - заявив Омелян на прес-конференції.

За словами директора Південмашу, учасники робочої групи спілкувалися із засновником проекту Hyperloop Ілоном Маском. "Ми писали листи Маску. Він обіцяв до нас приїхати", - заявив він. Однак, набагато більш активну участь в будівництві українського майданчика прийме Оctagonal - вона буде консультувати робочу групу Центру.

Проект Hype.ua підтримала Єврокомісія. У скільки обійдеться будівництво такого майданчика, поки не відомо.

"Бюджет поки не можемо коментувати, але це в кілька разів дешевше, ніж будівництво високошвидкісних залізничних ліній", - заявив Омелян.

Однак, в Мінінфраструктури на 100% впевнені в необхідності реалізації даного проекту в Україні.

"Якщо в України буде мрія, то в Україні буде і Hyperloop", - підкреслив представник "Інтерпайп".

Про те як міг би виглядати запуск Hyperloop в Україні, писало видання Ain.ua Дослідження проводилося аналітичним центром Ukrainian Institute for the Future (UIF).

Hyperloop One - це інноваційний вид наземного (або підземного) транспорту на магнітній подушці, який гіпотетично може об'єднати єдиною мережею весь світ. Ідея його запропонована Ілона Маском, який в 2013 році представив проект і віддав всі його розробки безкоштовно, заявивши, що не бажає ним займатися (хоча плани, можливо, і помінялися). У серпні 2017 року високошвидкісну пасажирську капсулу XP-1 випробували в бетонному тунелі довжиною близько 500 м. Під час тестів вона розганялась протягом 300 метрів, потім спрацьовувала гальмівна система і вона поступово зупинилася.

Розгін здійснювався за допомогою електричної силової установки, що забезпечувало потужність в 3000 к.с. З тунелю викачали повітря так, що тиск в ньому було як на висоті 60 км. У ході експериментів капсула зуміла досягти швидкості в 310 км / год. Цієї швидкості вдалося досягти за 5 секунд - все ще не обіцяні Маском 1100 км / год, але помітний крок у цьому напрямку. Вартість поїздки в такій капсулі може скласти $ 5 за 50 км.

Нагадаємо, що в минулому році Hyperloop One вже побудувала тестовий трек, провела перші повноцінні випробування нового транспорту.