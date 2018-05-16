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Омелян оцінює прямі збитки від будівництва Керченського мосту в півмільярда грн на рік

За його словами, Керченський міст - політичний проект
Міністерство інфраструктури оцінює прямі збитки від будівництва мосту через Керченську затоку в 0,5 млрд гривень на рік.
Омелян оцінює прямі збитки від будівництва Керченського мосту в півмільярда грн на рік Фото: radiosvoboda.org

"Ми оцінюємо орієнтовно за роком у півмільярда гривень. Це прямі збитки", - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передають "Українські новини".

При цьому міністр зазначив, що непрямі збитки сягають мільярдних сум, оскільки протока постійно перебуває під загрозою перекриття.

"Керченський міст - політичний проект. Це дієвий інструмент блокування Керченської протоки в будь-який момент", - прокоментував Омелян.

"Міст побудовано таким чином, щоб зменшити тоннажність суден, які можуть під ним пройти. Без сумніву, це було зроблено спеціально", - сказав Омелян.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

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16 05 2018 14:55
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