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Омелян планує переконати Tesla виробляти акумулятори в Україні

На його думку, інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливі лише шляхом залучення у країну світових компаній
Міністерство інфраструктури планує переконати компанію Tesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні.
Омелян планує переконати Tesla виробляти акумулятори в Україні Володимир Омелян. Фото: УНІАН

"Ми віримо, що нам вдасться переконати найбільшого у світі виробника електрокарів – компанію Tesla – створити свою Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні", – повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації української транспортної стратегії до 2030 року в четвер увечері, інформує "Інтерфакс-Україна".

На його думку, інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливі лише шляхом залучення у країну світових компаній.

За словами Омеляна, такі компанії, як Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla та Ryanair, мають залишатися в Україні.

Раніше Мінінфраструктури України та Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в роботі над проектом Нyperloop.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 – обслуговувати міжнародні рейси. Окрім того, в Україні планують створити дві нові авіакомпанії: з міжнародним і українським капіталом.

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22 06 2018 16:00
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