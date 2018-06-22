Омелян планує переконати Tesla виробляти акумулятори в Україні

На його думку, інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливі лише шляхом залучення у країну світових компаній

Міністерство інфраструктури планує переконати компанію Tesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні.

"Ми віримо, що нам вдасться переконати найбільшого у світі виробника електрокарів – компанію Tesla – створити свою Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні", – повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації української транспортної стратегії до 2030 року в четвер увечері, інформує "Інтерфакс-Україна".

На його думку, інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливі лише шляхом залучення у країну світових компаній.

За словами Омеляна, такі компанії, як Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla та Ryanair, мають залишатися в Україні.

Раніше Мінінфраструктури України та Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в роботі над проектом Нyperloop.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 – обслуговувати міжнародні рейси. Окрім того, в Україні планують створити дві нові авіакомпанії: з міжнародним і українським капіталом.