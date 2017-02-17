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Омелян подав у Кабінет міністрів подання на звільнення свого заступника Кравцова

Подання буде розглянуто найближчим часом
Міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у Кабінет міністрів подання на звільнення першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.
Омелян подав у Кабінет міністрів подання на звільнення свого заступника Кравцова Євген Кравцов. Фото: uz.gov.ua

Про це сказано в поданні міністерства, текст якого є у розпорядженні "Українських новин".

У прес-службі Мінінфраструктури зазначили, що це подання вже подано в Кабмін і висловили надію, що воно буде розглянуто найближчим часом, інформує "Економічна правда".

Відзначимо, що Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім - директора з реформування, правової та майнової політики.

7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці". З кінця березня 2016-го виконував обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, що 1 серпня 2016 року відбулося перше установче засідання оновленого складу наглядової ради "Укрзалізниці", під час якого було обрано її голову - першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.
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