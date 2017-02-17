ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр інфраструктури Володимир Омелян подав у Кабінет міністрів подання на звільнення першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омелян подав у Кабінет міністрів подання на звільнення свого заступника Кравцова
Подання буде розглянуто найближчим часом
Євген Кравцов. Фото: uz.gov.ua
Про це сказано в поданні міністерства, текст якого є у розпорядженні "Українських новин".
У прес-службі Мінінфраструктури зазначили, що це подання вже подано в Кабмін і висловили надію, що воно буде розглянуто найближчим часом, інформує "Економічна правда".
Відзначимо, що Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім - директора з реформування, правової та майнової політики.
7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці". З кінця березня 2016-го виконував обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця".
Нагадаємо, що 1 серпня 2016 року відбулося перше установче засідання оновленого складу наглядової ради "Укрзалізниці", під час якого було обрано її голову - першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.
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17 02 2017 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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