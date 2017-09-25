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Омелян подав зустрічний позов проти МАУ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян подав зустрічний позов проти МАУ
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав зустрічний позов проти авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ, Київ) про захист честі і гідності.
Омелян подав зустрічний позов проти МАУ Володимир Омелян. Фото: apital.ua

"Я приготував позов щодо захисту своєї честі і гідності. Він уже поданий і я сподіваюся, що буде розглянутий якнайшвидше. Я вважаю, що ті маніпуляції, які ведуться з боку МАУ, є непорядними, не мають ніякого відношення до чесної конкуренції", - заявив Володимир Омелян в ході брифінгу 25 вересня, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що переговори України з авіакомпанією-лоукостером Ryanair повинні завершитися у 20-х числах серпня.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Як йдеться з документів, оприлюднених міністром, МАУ вважає, що Ryanair отримав протиправні пільги в Україні і привілейоване положення, через що МАУ "була змушена знизити вартість авіаперевезень", що призвело до збитків.

Водночас у Антимонопольному комітеті повідомили, що компанія МАУ не зверталася до нього зі скаргами щодо порушення економічної конкуренції Міністерством інфраструктури, "Міжнародним аеропортом "Бориспіль", "Міжнародним аеропортом "Львів" чи авіакомпанією "Ryanair".

"Також в Комітеті відсутня достовірна інформація щодо надання/не надання "МА "Бориспіль" чи "МА "Львів" "ексклюзивних умов" авіакомпанії Ryanair та заяви/скарги інших авіаперевізників", - додали у АМКУ.

Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

 

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25 09 2017 11:40
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