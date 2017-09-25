Омелян подав зустрічний позов проти МАУ
"Я приготував позов щодо захисту своєї честі і гідності. Він уже поданий і я сподіваюся, що буде розглянутий якнайшвидше. Я вважаю, що ті маніпуляції, які ведуться з боку МАУ, є непорядними, не мають ніякого відношення до чесної конкуренції", - заявив Володимир Омелян в ході брифінгу 25 вересня, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що переговори України з авіакомпанією-лоукостером Ryanair повинні завершитися у 20-х числах серпня.
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.
Водночас у Антимонопольному комітеті повідомили, що компанія МАУ не зверталася до нього зі скаргами щодо порушення економічної конкуренції Міністерством інфраструктури, "Міжнародним аеропортом "Бориспіль", "Міжнародним аеропортом "Львів" чи авіакомпанією "Ryanair".
"Також в Комітеті відсутня достовірна інформація щодо надання/не надання "МА "Бориспіль" чи "МА "Львів" "ексклюзивних умов" авіакомпанії Ryanair та заяви/скарги інших авіаперевізників", - додали у АМКУ.
Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.
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