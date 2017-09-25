Омелян подав зустрічний позов проти МАУ

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що переговори України з авіакомпанією-лоукостером Ryanair повинні завершитися у 20-х числах серпня.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Як йдеться з документів, оприлюднених міністром, МАУ вважає, що Ryanair отримав протиправні пільги в Україні і привілейоване положення, через що МАУ "була змушена знизити вартість авіаперевезень", що призвело до збитків.

Водночас у Антимонопольному комітеті повідомили, що компанія МАУ не зверталася до нього зі скаргами щодо порушення економічної конкуренції Міністерством інфраструктури, "Міжнародним аеропортом "Бориспіль", "Міжнародним аеропортом "Львів" чи авіакомпанією "Ryanair".

"Також в Комітеті відсутня достовірна інформація щодо надання/не надання "МА "Бориспіль" чи "МА "Львів" "ексклюзивних умов" авіакомпанії Ryanair та заяви/скарги інших авіаперевізників", - додали у АМКУ.

Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.