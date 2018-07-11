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Омелян пообіцяв ініціювати відставку глави Укртрансбезпеки

Омелян запевнив, що знає про факти прояву корпуції
Міністр інфраструктури Володимир Омелян вже звертався до уряду щодо звільнення керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, але досі безрезультатно.
Омелян пообіцяв ініціювати відставку глави Укртрансбезпеки Фото: hromadske.ua

Про це він поінформував активістів - власників машин на єврономерах та маршруток, які своїми автомобілями перекрили у середу столичний проспект Перемоги, повідомляє "Укрінформ".

"З усіма фактами я вже звертався до Кабміну щодо відставки пана Ноняка. На жаль, це не було підтримано", – сказав міністр і пообіцяв звернутися з цим питанням до уряду повторно.

"Є певна процедура, якої треба дотримуватися, тому я думаю, що сьогодні ще не буде рішення, але звернення з мого боку буде", – сказав Омелян.

Він запевнив присутніх у тому, що добре обізнаний із ситуацією у сфері автобусних та вантажних перевезень, у тарифному контролі, знає про факти корупції.

"Я – за те, щоб створити прозорі правила гри, хоча ми забезпечили їх на рівні нормативних актів, прийнявши усі необхідні постанови", – сказав міністр.

Глава Мінінфраструктури закликав учасників акції не мовчати з приводу ситуації, яка склалася, але всі звинувачення повинні мати докази.

Як повідомлялось, рух "Авто-Євро-Сила" почав масштабну акцію в столиці на вимогу підтримати народні правки до законопроектів 8487, 8488.  

7 листопада з сьомої години на проспекті Перемоги під міністерством мітингарі вимагають звільнення керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка та прийняття законопроектів №8487 и 8488, які передбачають зниження акцизу на розмитнення машин.

Учасники акції також виступають проти підвищення цін на пальне і забезпечення належної якості доріг.

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07 11 2018 12:10
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