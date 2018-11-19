Омелян повернув собі закордонні паспорти
Обрати новий запобіжний захід слідство не просило.
"Я тільки сьогодні забрав паспорти, бо був фізично у відрядженні… Для мене особисто нез’ясованим залишається питання, для чого було оце все з помпою такою робити", – повідомив Омелян "Українській правді" у понеділок, 19 листопада.
Наразі він та його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи.
Нагадаємо, що 13 вересня міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну вручили підозру. За інформацією слідства, він за час перебування на державній службі (з січня 2000 року до 26 квітня 2018 року) отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як його витрати лише за 7 років склали щонайменше 3,45 млн.
Також, за даними слідства, міністр вніс неправдиву інформацію до декларації щодо вартості його авто Volvo S80 2007 року випуску, придбаного у 2016 році.
7 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що не планує подавати до суду клопотання про продовження запобіжного заходу для міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
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