Омелян про конфлікт з Бальчуном: Хтось буде новий - чи міністр, чи глава "Укрзалізниці"
"Хтось буде новий - чи міністр, чи глава "Укрзалізниці", - заявив міністр інфтраструктури Володимир Омелян на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), інформує "Інтерфакс-Україна".
На думку Омеляна, нинішня робота Бальчуна на посаді голови правління "Укрзалізниці" дискредитує ідею конкурсів і призначення високих зарплат керуючим держкомпаніями.
Міністр повідомив, що в дискусії про позбавлення Мінінфраструктури повноважень з управління "Укрзалізниці" крапка ще не поставлена, і "постанова (Кабінету міністрів) не реалізована".
Глава Мінінфраструктури привітав заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про необхідність незалежного аудиту "Укрзалізниці" і висловив надію, що цей аудит не призведе до затягування вирішення проблеми.
Раніше, прем'єр-міністр Гройсман підтримав главу "Укрзалізниці" Бальчуна в конфлікті з міністром інфраструктури Омеляном.
Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".
В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".
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