Омелян просить змінити куратора пасажирського сектору "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про необхідність змінити топ-менеджера публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця", керівника пасажирського сектору "Укрзалізниці", члена правління ПАТ Сергія Михальчука.

"Я б не хотів, щоб ті люди, які керують цим напрямом "Укрзалізниці", продовжували цю роботу", - заявив Омелян на засіданні Кабінету Міністрів у середу, інформує "LB.ua".

На прохання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана уточнити, кого він має на увазі, Омелян зазначив, що йдеться про Михальчука.

Відзначимо, що Михальчук був призначений на посаду члена правління "Укрзалізниці" в 2016 році. У січні 2017 року Омелян під час круглого столу в Інституті Горшеніна заявив, що призначення Михальчука на цю посаду пролобіював народний депутат Ярослав Дубневич.

Як відомо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня, підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.