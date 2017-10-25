Омелян просить змінити куратора пасажирського сектору "Укрзалізниці"
"Я б не хотів, щоб ті люди, які керують цим напрямом "Укрзалізниці", продовжували цю роботу", - заявив Омелян на засіданні Кабінету Міністрів у середу, інформує "LB.ua".
На прохання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана уточнити, кого він має на увазі, Омелян зазначив, що йдеться про Михальчука.
Відзначимо, що Михальчук був призначений на посаду члена правління "Укрзалізниці" в 2016 році. У січні 2017 року Омелян під час круглого столу в Інституті Горшеніна заявив, що призначення Михальчука на цю посаду пролобіював народний депутат Ярослав Дубневич.
Як відомо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня, підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.
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