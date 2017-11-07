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Омелян проситиме уряд звільнити керівника "Борисполя"

Така позиція спричинена непідписання договору з лоукостером Ryanair
Міністр інфраструктури Володимир Омелян внесе на розгляд Кабінету міністрів подання про звільнення керівника аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.
Омелян проситиме уряд звільнити керівника "Борисполя" Володимир Омелян. Фото: slovoidilo.ua

На запитання журналістів, чи ініціюватиме він зміну керівництва аеропорту "Бориспіль" через непідписання договору з лоукостером Ryanair, Омелян відповів: "Так, завтра внесу на Кабмін подання про його звільнення", повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Також Омелян заявив, що з першого дня процесу підписання угоди між аеропортом "Бориспіль" та ірландським лоукостером Ryanair було зрозуміло, що відбувається саботаж.

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