Омелян приходив до Холодницького з проханням не влаштовувати "маски-шоу" у його справі

За матеріалами просуховування кабінету спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького, 12 лютого увечері до керівника САП приходив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Омелян цікавився процесом розслідування справи проти нього, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерела правоохоронних органах.

При цьому в розмові Холодницький повідомив йому, що "все буде за законом" і рішення у справі буде прийнято законне.

Під час діалогу Омелян просив САП не влаштовувати "маски-шоу". При цьому Холодницький не обіцяв йому такого, як і не обіцяв закрити проти нього кримінальне провадження.

Також видання інформує, що НАБУ призначило почеркознавчу експертизу у справі про декларування недостовірної інформації та незаконному збагаченні Омеляна. Про це йдеться в матеріалах Солом'янського районного суду.

Зокрема, детектив НАБУ виніс постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні від 26 травня 2017 року.

Зазначається, що користування Омеляном незадекларованим автомобілем BMW X5 підтверджується, зокрема, договорами добровільного страхування, укладеними між страховою компанією "Уніка" і братом міністра. У цих договорах вказаний особистий мобільний номер Омеляна.

Суд надав НАБУ доступ до платіжних документів, що підтверджують оплату за страховий платіж на рахунок "Користувачі".