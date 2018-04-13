Омелян приходив до Холодницького з проханням не влаштовувати "маски-шоу" у його справі
Омелян цікавився процесом розслідування справи проти нього, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерела правоохоронних органах.
При цьому в розмові Холодницький повідомив йому, що "все буде за законом" і рішення у справі буде прийнято законне.
Під час діалогу Омелян просив САП не влаштовувати "маски-шоу". При цьому Холодницький не обіцяв йому такого, як і не обіцяв закрити проти нього кримінальне провадження.
Також видання інформує, що НАБУ призначило почеркознавчу експертизу у справі про декларування недостовірної інформації та незаконному збагаченні Омеляна. Про це йдеться в матеріалах Солом'янського районного суду.
Зокрема, детектив НАБУ виніс постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні від 26 травня 2017 року.
Зазначається, що користування Омеляном незадекларованим автомобілем BMW X5 підтверджується, зокрема, договорами добровільного страхування, укладеними між страховою компанією "Уніка" і братом міністра. У цих договорах вказаний особистий мобільний номер Омеляна.
Суд надав НАБУ доступ до платіжних документів, що підтверджують оплату за страховий платіж на рахунок "Користувачі".
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