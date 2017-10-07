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Омелян припустив, що сьогодні буде оголошення про скасування польотів Ryanair в Україну

Все через "Бориспіль" та МАУ
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян відреагував на те, що аеропорт "Бориспіль" розповів які умови висунув лоукостер Ryanair.
Омелян припустив, що сьогодні буде оголошення про скасування польотів Ryanair в Україну Володимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua

За словами міністра, "Бориспіль" штучно намагається не пустити одну з найбільш потужних лоу-кост авіакомпаній Європи на український ринок.

У своєму Facebook Омелян пише, що державний аеропорт ігнорує указ Президента Петра Порошенка та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, які виступають за те, щоб Ryanair працював в Україні.

Окрім того, Омелян пише, що умови договору не можна було розголошувати.

"Дивно, що один із найкращих юристів України не знає, що конфіденційні умови договору розголошувати заборонено, а особливо фантазувати на їх тему, коли навіть аеропорт Львів підписав контракт без цих позицій. Не буду навіть згадувати, скільки годин тривали переговори аеропорту Бориспіль, міністерства інфраструктури і Раянів. Як спершу "Бориспіль" ігнорував будь-які пропозиції до обговорення впродовж 2016 року, як в.о. керівника Звонарьов, погодившись з усіма пропозиціями в присутності майбутнього керівника, навідріз відмовився їх затвердити", - написав міністр.

Відтак, міністр припустив, що мовірніше всього, сьогодні буде оголошення про скасування польотів Ryanair в Україну".

Нагадаємо, що серед вимог, які аеропорту "Бориспіль" висунув лоукостер Ryanair, названо безкоштовну аеронавігація, безкоштовні стійки реєстрації, безкоштовні стоянки для таксі та безкоштовні площі для реклами.

Відзначимо, що 15 березня один із найбільших європейських лоукостерів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Компанія планує рейси зі Києва та Львова.

5 липня аеропорт "Бориспіль" підписав договір з європейською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.

Раніше iPress.ua повідомляв, що міжнародний аеропорт Бориспіль ніяк не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

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10 07 2017 15:19
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