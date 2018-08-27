Омелян: Ремонт 1 км залізниці коштує до $3 млн, проте він ніколи не окупиться За словами Омеляна, будівництво нових швидкісних залізниць, аналогічних до тих, які наразі широко використовуються в Китаї, Японії та Європі, коштуватиме 30-40 мільйонів доларів за 1 кілометр

Вартість ремонту одного кілометра української залізниці складає від 1 до 3 мільйонів доларів, що у 7 разів дешевше за попередню вартість 1 кілометра Hyperloop. Водночас, на відміну від Hyperloop, залізниця не окупиться ніколи.

Фото: unian.ua

"Тому, коли ми говоримо про новий вид транспорту такий, як Hyperloop, швидкістю 1200 км/год, вигода очевидна. Більше того, Hyperloop згідно не з моїми оцінками, а американських компаній, які їх розробляють, окуповується протягом 12 років. Залізниця не окуповується ніколи", - повідомив Омелян у інтерв’ю виданню Liga.net., обґрунтовуючи необхідність будівництва новітніх видів транспорту замість ремонту української залізниці. Нагадаємо, у 2018 році ПАТ "Укрзалізниця" використає для здійснення ремонтно-колійних робіт понад 2,933 мільярда гривень. Також залізничники нагадують, що до цієї суми варто додати 2 млрд грн, передбачені на планові ремонти основних засобів.

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