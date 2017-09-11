Омелян розповів про деталі передачі Україні вживаних електричок з Німеччини
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі УНІАН.
Він також додав, що група фахівців Укрзалізниці та Мінінфраструктури зараз знаходиться у Німеччині. За його словами, вони вже вивчили ряд дизельних поїздів, які були запропоновані німецькою стороною.
"Відносно переобладнання, то це теж не проблема. Остаточне рішення ми приймемо після ознайомлення з документацією. Якщо ми зможемо це зробити (переобладнати під українські стандарти - ред.), то в кінці наступного року українці зможуть порівняти німецький комфорт", - сказав Омелян.
Він також додав, що німецькі потяги знаходяться у хорошому технічному стані, але залишається відкритим питання - чи передасть німецька сторона поїзда Україні безкоштовно.
"Дискусія про платну передачу чи ні - ще попереду. Для нас було важливо зрозуміти, чи відповідає технічний стан для експлуатації в Україні. Відповідь - безумовно, так", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Володимир Омелян заявив, що представники керівництва Німеччини попередньо висловили готовність передати Україні електричний рухомий склад для залізниць.
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