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Омелян розповів про деталі передачі Україні вживаних електричок з Німеччини

Електрички можуть з'явитися в Україні ще до конця 2018 року
Підтримані німецькі регіональні дизельні потяги можуть з'явитися в Україні у кінці наступного року у разі можливості переобладнати їх для експлуатації на українській залізниці.
Омелян розповів про деталі передачі Україні вживаних електричок з Німеччини Володимир Омелян. Фото: apital.ua

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі УНІАН.

Він також додав, що група фахівців Укрзалізниці та Мінінфраструктури зараз знаходиться у Німеччині. За його словами, вони вже вивчили ряд дизельних поїздів, які були запропоновані німецькою стороною.

"Відносно переобладнання, то це теж не проблема. Остаточне рішення ми приймемо після ознайомлення з документацією. Якщо ми зможемо це зробити (переобладнати під українські стандарти - ред.), то в кінці наступного року українці зможуть порівняти німецький комфорт", - сказав Омелян.

Він також додав, що німецькі потяги знаходяться у хорошому технічному стані, але залишається відкритим питання - чи передасть німецька сторона поїзда Україні безкоштовно.

"Дискусія про платну передачу чи ні - ще попереду. Для нас було важливо зрозуміти, чи відповідає технічний стан для експлуатації в Україні. Відповідь - безумовно, так", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Омелян заявив, що представники керівництва Німеччини попередньо висловили готовність передати Україні електричний рухомий склад для залізниць.

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09 11 2017 22:58
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