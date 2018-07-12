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Омелян розраховує на підписання угоди про "Відкрите небо" з ЄС після Brexit

Підписання угоди заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховує на підписання угоди про "Відкрите небо" з Європейським Союзом наступного дня після Brexit.
Омелян розраховує на підписання угоди про "Відкрите небо" з ЄС після Brexit Фото: dpa.com

Про це він заявив на зустрічі з міністром транспорту Франції Елізабет Борн у п'ятницю під час робочого візиту до цієї країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вдячний за активну позицію Франції щодо спільного авіаційного простору. Тому що фактично стримувальним елементом зараз є відсутність єдиного авіаційного простору між Україною та ЄС. Я дуже сподіваюся, що наступного дня після Brexit ми зможемо підписати цю угоду", - наголосив В.Омелян.

У свою чергу Борн запевнила Україну в підтримці з боку Франції щодо підписання договору про "Відкрите небо" з ЄС.

Раніше Омелян заявляв, що угода про спільний авіапростір з Європейським Союзом має набути чинності не далі, як 2019 року.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору.

Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році, та підписання угоди заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

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07 12 2018 21:52
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