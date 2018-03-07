Омелян: У 2019 обслуговувати польоти над Україною будуть літаки, яким не більше 20 років

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що з наступного року обслуговувати польоти над Україною та на міжнародних рейсах будуть літаки, яким не більше 20 років.

"Щодо технічного стану літаків, ми домовилися, що з наступного року максимальний вік літака, який експлуатується в Україні чи на міжнародних напрямках буде складати не більше 20 років", - заявив міністр на брифінгу 3 липня.

За його словами, зараз в Україні є літаки, яким більше 35 і 40 років.

"Ми сьогодні обговорювали можливість введення так званого "інспектора Фреймут" для перевірки стану салонів, бо, інколи, саме салон не відповідає санітарним нормам, особливо старих літаків", - додав він.

3 липня відбулася нарада представників авіакомпаній та туристичних операторів за участю міністра Омеляна.

Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.

Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.