Омелян: У 2019 обслуговувати польоти над Україною будуть літаки, яким не більше 20 років
"Щодо технічного стану літаків, ми домовилися, що з наступного року максимальний вік літака, який експлуатується в Україні чи на міжнародних напрямках буде складати не більше 20 років", - заявив міністр на брифінгу 3 липня.
За його словами, зараз в Україні є літаки, яким більше 35 і 40 років.
"Ми сьогодні обговорювали можливість введення так званого "інспектора Фреймут" для перевірки стану салонів, бо, інколи, саме салон не відповідає санітарним нормам, особливо старих літаків", - додав він.
3 липня відбулася нарада представників авіакомпаній та туристичних операторів за участю міністра Омеляна.
Нагадаємо, що українські туристи застрягли на кілька днів на відпочинку за кордоном. Зокрема, через конфлікти туроператорів з авіаперевізниками.
Так, українці застрягли в Тунісі, Албанії, на іспанському острові Мальорка, Грузії, Єгипті, Туреччині та інших курортних країнах.
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