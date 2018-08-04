Омелян: Україна перевірить свої літаки в Іраку, Ірані та Сирії

Сирійська авіакомпанія Cham Wings з 2016 року перебуває під санкціями США

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян доручив Державній авіаційній службі України здійснити перевірку інформації про перевезення сирійською авіакомпанією Cham Wings російських найманців між Дамаском і Ростовом-на-Дону.

Раніше про такі факти заявило агентство Reuters.

"За 14 місяців з 5 січня 2017 авіакомпанія здійснила 51 політ з Дамаска і Латакії в Ростов і назад. Щоразу для цього використовувалися лайнери Airbus A320, які можуть перевозити до 180 пасажирів", - відзначили в агентстві.

Також там повідомлялося, що Cham Wings з 2016 року перебуває під санкціями США. Компанію звинуватили в доставці до Сирії бойовиків-союзників президента Башара Асада, зброї і спорядження для сирійської розвідки.

Крім того, раніше літаки Аirbus належали європейським і американським авіакомпаніям, але пізніше вони опинилися в парках близькосхідних компаній через мережу посередників і офшорів. Зокрема, 84 літаки виробництва Airbus і Boeing змогли придбати, або орендувати компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні). З цих 84 літаків як мінімум 40 опинилися в Іраку, Ірані та Сирії.

"Якщо за підсумками перевірки Державіаслужби інформація підтвердиться, Міністерство інфраструктури буде рекомендувати уряду і РНБО внести зазначені компанії та їх власників до списку санкцій. Їх сертифікати будуть анульовані", - зазначив Омелян, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.

Відзначимо, що у складі так званої приватної військової компанії Вагнера, які воюють у Сирії є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.