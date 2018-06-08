Омелян: Україна збирається закрити залізничне сполучення з Росією
Зараз в уряді розглядають цей варіант, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує "ТСН".
"Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою", - сказав Омелян.
Між Україною і Росією не літають літаки, але все ще курсують потяги і їздять автобуси.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця закупила у компанії "Російські залізниці" нагородних значків "Почесний залізничник" на 77 тисяч 856 гривень.
Згідно з тендером у системі електронних держзакупівель Prozorro, філія "Укрзалізниці" уклала цей договір 26 липня. Загалом "Укрзалізниця" закупила 96 знаків "Почесний залізничник" у футлярі та бланки посвідчень до них.
Зазначено, що нагородний знак "Почесний залізничник" виготовлений з мідно-нікелевого сплаву методом штампування і не містить коштовних металів.
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