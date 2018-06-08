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Омелян: Україна збирається закрити залізничне сполучення з Росією

В уряді зараз розглядають цей варіант
Україна збирається припинити залізничне сполучення з Росією.
Омелян: Україна збирається закрити залізничне сполучення з Росією Фото: скріншот

Зараз в уряді розглядають цей варіант, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує "ТСН".

"Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою", - сказав Омелян.

Між Україною і Росією не літають літаки, але все ще курсують потяги і їздять автобуси.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця закупила у компанії "Російські залізниці" нагородних значків "Почесний залізничник" на 77 тисяч 856 гривень.

Згідно з тендером у системі електронних держзакупівель Prozorro, філія "Укрзалізниці" уклала цей договір 26 липня. Загалом "Укрзалізниця" закупила 96 знаків "Почесний залізничник" у футлярі та бланки посвідчень до них. 

Зазначено, що нагородний знак "Почесний залізничник" виготовлений з мідно-нікелевого сплаву методом штампування і не містить коштовних металів.

 

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06 08 2018 12:37
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