Омелян: Україна збирається закрити залізничне сполучення з Росією

В уряді зараз розглядають цей варіант

Україна збирається припинити залізничне сполучення з Росією.

Зараз в уряді розглядають цей варіант, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує "ТСН".

"Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою", - сказав Омелян.

Між Україною і Росією не літають літаки, але все ще курсують потяги і їздять автобуси.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця закупила у компанії "Російські залізниці" нагородних значків "Почесний залізничник" на 77 тисяч 856 гривень.