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Омелян впевнений у припиненні залізничного сполучення України з РФ

Відповідні пропозиції направлено до Кабміну
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що залізничне сполучення України з Російською Федерацією буде неодмінно припинено.
Омелян впевнений у припиненні залізничного сполучення України з РФ Володимир Омелян. Фото: Макс Требухов / Lb.ua

"Дійсно, ми ініціювали припинення залізничного сполучення з РФ. Поки що це питання не фіналізоване на рівні Кабміну. Проте завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці" в 2018 році ми вперше отримали набагато більший потік пасажирів у західному напрямку, ніж у східному", - розповів міністр в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю ввечері, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Омеляна, згідно з об'єктивними даними, кількість поїздок громадян України на залізничному транспорті до Російської Федерації "невблаганно скорочується".

"Тому його (залізничне сполучення – Ред.) буде припинено так чи інакше - або рішенням уряду, або за фактом ніхто не їздитиме", - переконаний він.

Також, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що перспективнішим для України є розвиток транспортного сполучення в західному напрямку, а громадянам, які хочуть їздити в Росію, запропонував "йти воювати", щоб повернути Кубань і Москву.

 
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05 01 2019 14:03
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