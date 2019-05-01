Омелян впевнений у припиненні залізничного сполучення України з РФ
"Дійсно, ми ініціювали припинення залізничного сполучення з РФ. Поки що це питання не фіналізоване на рівні Кабміну. Проте завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці" в 2018 році ми вперше отримали набагато більший потік пасажирів у західному напрямку, ніж у східному", - розповів міністр в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю ввечері, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами Омеляна, згідно з об'єктивними даними, кількість поїздок громадян України на залізничному транспорті до Російської Федерації "невблаганно скорочується".
"Тому його (залізничне сполучення – Ред.) буде припинено так чи інакше - або рішенням уряду, або за фактом ніхто не їздитиме", - переконаний він.
Також, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що перспективнішим для України є розвиток транспортного сполучення в західному напрямку, а громадянам, які хочуть їздити в Росію, запропонував "йти воювати", щоб повернути Кубань і Москву.
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