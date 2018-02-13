Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Омелян уточнив, коли в Україну літатиме Ryanair

Лоукостер почне літати в Бориспіль і Львів
Ірландський лоукостер Ryanair почне літати в Україну з осені 2018 року.
Омелян уточнив, коли в Україну літатиме Ryanair Фото: Ryanair

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю Громадському.

За словами міністра, презентація авіарейсів відбудеться протягом двох місяців.

Він також зазначив, що лоукостер почне літати в Бориспіль і Львів.

"Формально залишилося довести процедуру до кінця", — додав Омелян.

Близько місяця тому міністр повідомив, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі і прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2018 06:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.