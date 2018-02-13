Омелян уточнив, коли в Україну літатиме Ryanair
Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю Громадському.
За словами міністра, презентація авіарейсів відбудеться протягом двох місяців.
Він також зазначив, що лоукостер почне літати в Бориспіль і Львів.
"Формально залишилося довести процедуру до кінця", — додав Омелян.
Близько місяця тому міністр повідомив, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі і прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.
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