Омелян уточнив, коли в Україну літатиме Ryanair

Лоукостер почне літати в Бориспіль і Львів

Ірландський лоукостер Ryanair почне літати в Україну з осені 2018 року.

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю Громадському.

За словами міністра, презентація авіарейсів відбудеться протягом двох місяців.

Він також зазначив, що лоукостер почне літати в Бориспіль і Львів.

"Формально залишилося довести процедуру до кінця", — додав Омелян.

Близько місяця тому міністр повідомив, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі і прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що переговори з лоукостером Ryanair перебувають на завершальному етапі. Прихід компанії на український ринок може відбутися уже в січні-лютому 2018 року.