Омелян заперечує можливі ризики для початку роботи Ryanair у "Борисполі"

Раніше глава "Борисполя" скаржився, що Ryanair може створити колапс в аеропорту

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заперечує можливі ризики для початку роботи лоу-кост авіакомпанії Ryanair в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це він заявив, коментуючи висловлювання глави аеропорту Павла Рябікіна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Все буде добре", - коротко сказав Омелян.

Раніше Рябікін заявив, що лоукостер Ryanair може створити колапс в аеропорту "Бориспіль" через бажання літати в годинник з піковими навантаженнями.

Раніше глава Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що Президент Петро Порошенко і міністр інфраструктури Володимир Омелян сприяли приходу лоукостера в Україну.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.