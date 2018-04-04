CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр інфраструктури Володимир Омелян заперечує можливі ризики для початку роботи лоу-кост авіакомпанії Ryanair в міжнародному аеропорту "Бориспіль".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омелян заперечує можливі ризики для початку роботи Ryanair у "Борисполі"
Раніше глава "Борисполя" скаржився, що Ryanair може створити колапс в аеропорту
Володимир Омелян. Фото: slovoidilo.ua
Про це він заявив, коментуючи висловлювання глави аеропорту Павла Рябікіна, передає "Інтерфакс-Україна".
"Все буде добре", - коротко сказав Омелян.
Раніше Рябікін заявив, що лоукостер Ryanair може створити колапс в аеропорту "Бориспіль" через бажання літати в годинник з піковими навантаженнями.
Раніше глава Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що Президент Петро Порошенко і міністр інфраструктури Володимир Омелян сприяли приходу лоукостера в Україну.
Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.
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04 04 2018 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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