Омелян запевнив, що Ryanair літатиме з України

Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія Ryanair буде здійснювати рейси з України.

Про це міністр заявив у п’ятницю, передає прес-служба відомства.

За його словами, переговори з представниками найбільшої європейської лоукост-авіакомпанії тривали понад п'ять років, і лише в березні 2017 року авіакомпанія офіційно оголосила про початок роботи в Україні вже з осені поточного року.

"Тепер завдання керівництва аеропортів Києва та Львова - створити належні умови не тільки для Ryanair, а й для інших лоукост-авіакомпаній, які прийдуть слідом. Міністерство виконало 90% всієї роботи, аеропорти мають виконати свої 10%", - сказав Омелян.

"Процес узгодження остаточних моментів йде у звичному порядку, а публічне обговорення технічних деталей не повинно збурювати суспільство та забирати у людей надію", - підсумував він.

Раніше гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін повідомив, що аеропорт поки не може задовольнити запити Ryanair.

Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.