Омелян запевнив, що Ryanair літатиме з України
Про це міністр заявив у п’ятницю, передає прес-служба відомства.
За його словами, переговори з представниками найбільшої європейської лоукост-авіакомпанії тривали понад п'ять років, і лише в березні 2017 року авіакомпанія офіційно оголосила про початок роботи в Україні вже з осені поточного року.
"Тепер завдання керівництва аеропортів Києва та Львова - створити належні умови не тільки для Ryanair, а й для інших лоукост-авіакомпаній, які прийдуть слідом. Міністерство виконало 90% всієї роботи, аеропорти мають виконати свої 10%", - сказав Омелян.
"Процес узгодження остаточних моментів йде у звичному порядку, а публічне обговорення технічних деталей не повинно збурювати суспільство та забирати у людей надію", - підсумував він.
Раніше гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін повідомив, що аеропорт поки не може задовольнити запити Ryanair.
Зазначимо, перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.
Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".
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