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Омелян запропонував знизити максимальну швидкість транспорту у спальних районах міст до 30 км год

Міністр прокоментував ініціативу зі зниження швидкості в містах до 50 км/год
Міністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував знизити максимальну швидкість транспорту в спальних районах міста до 30 кмгод.
Омелян запропонував знизити максимальну швидкість транспорту у спальних районах міст до 30 км год Володимир Омелян. Фото: apital.ua

Про це він написав у коментарі на своїй сторінці у Facebook в ході обговорення наміри Мінінфраструктури знизити максимальну швидкість транспорту у містах до 50 км / год.

"У спальних районах доцільно вводити 30 км / год", - написав міністр.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури погодило проект постанови Кабінету міністрів України, згідно з яким пропонується обмежити дозволену швидкість транспорту в населених пунктах до 50 км / год.

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25 07 2017 22:53
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