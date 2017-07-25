Омелян запропонував знизити максимальну швидкість транспорту у спальних районах міст до 30 км год

Міністр прокоментував ініціативу зі зниження швидкості в містах до 50 км/год

Міністр інфраструктури Володимир Омелян запропонував знизити максимальну швидкість транспорту в спальних районах міста до 30 кмгод.

Про це він написав у коментарі на своїй сторінці у Facebook в ході обговорення наміри Мінінфраструктури знизити максимальну швидкість транспорту у містах до 50 км / год.

"У спальних районах доцільно вводити 30 км / год", - написав міністр.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури погодило проект постанови Кабінету міністрів України, згідно з яким пропонується обмежити дозволену швидкість транспорту в населених пунктах до 50 км / год.