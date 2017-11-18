Омелян заявив про прогрес у переговорах з Ryanair
"У нас просто зараз знялося з публічного обговорення питання Ryanair, але робота йде, прогрес є, прогрес хороший. І я вірю в те, що вони будуть літати в Україні", - підкреслив міністр в ефірі 5 каналу.
"У найближчий рік я очікую появу ще кількох авіаперевізників в Україні", - додав політик.
Раніше Володимир Омелян заявив, що ірландський авіаперевізник Ryanair зайде в Україну не пізніше осені 2018 року.
Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.
Додамо, що в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) впевнені, що лоукостер Ryanair буде літати до них.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа