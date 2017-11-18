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Омелян заявив про прогрес у переговорах з Ryanair

Міністр каже, що в найближчий рік очікує появу ще кількох авіаперевізників в Україні
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, як проходить процес переговорів з ірландською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.
Омелян заявив про прогрес у переговорах з Ryanair Фото: GETTY IMAGES

"У нас просто зараз знялося з публічного обговорення питання Ryanair, але робота йде, прогрес є, прогрес хороший. І я вірю в те, що вони будуть літати в Україні", - підкреслив міністр в ефірі 5 каналу.

"У найближчий рік я очікую появу ще кількох авіаперевізників в Україні", - додав політик.

Раніше Володимир Омелян заявив, що ірландський авіаперевізник Ryanair зайде в Україну не пізніше осені 2018 року.

Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Додамо, що в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) впевнені, що лоукостер Ryanair буде літати до них.

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18 11 2017 10:59
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