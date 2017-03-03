НОВИНИМіністр інфраструктури Володимир Омелян звільнив заступника голови "Укравтодору" Володимира Сущенка через опубліковане раніше відео, на якому людина, схожа на Сущенко, обговорює "відкати".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омелян звільнив чиновника "Укравтодору" через відео про "відкати"
Міністерство зараз співпрацює із правоохоронними органами щодо цієї справи
Фото: ukrafoto.com
"Ця людина звільнена за самий факт розмов. Тільки ми отримали інформацію, одразу керівником "Укравтодору" було внесене подання на ім'я прем'єр-міністра, і було проголосоване у Кабінеті міністрів. Він більше не працює в "Укравтодорі", - розповів Омелян, пише "Укрінформ".
Омелян зазначив, що міністерство зараз співпрацює із правоохоронними органами щодо цієї справи.
Нагадаємо, 1 березня у мережі було опубліковане відео, де нібито Сущенко домовляється про розподіл двох мільярдів гривень, закладених у бюджеті на дорожнє будівництво і про суму, яку він розраховує отримати в якості "відкату".
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