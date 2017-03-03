Омелян звільнив чиновника "Укравтодору" через відео про "відкати"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян звільнив заступника голови "Укравтодору" Володимира Сущенка через опубліковане раніше відео, на якому людина, схожа на Сущенко, обговорює "відкати".

"Ця людина звільнена за самий факт розмов. Тільки ми отримали інформацію, одразу керівником "Укравтодору" було внесене подання на ім'я прем'єр-міністра, і було проголосоване у Кабінеті міністрів. Він більше не працює в "Укравтодорі", - розповів Омелян, пише "Укрінформ".

Омелян зазначив, що міністерство зараз співпрацює із правоохоронними органами щодо цієї справи.

Нагадаємо, 1 березня у мережі було опубліковане відео, де нібито Сущенко домовляється про розподіл двох мільярдів гривень, закладених у бюджеті на дорожнє будівництво і про суму, яку він розраховує отримати в якості "відкату".