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Омелян звинуватив МАУ у спекуляціях щодо Ryanair

За його словами, якщо зі Львовом проблем немає, то в Києві розвернувся "цілий блокбастер"
Всі спекуляції щодо приходу або неприходу в Україну лоу-кост авіаперевізника Ryanair - це спроби одного національного авіаперевізника зберегти своє монопольне становище на ринку.
Омелян звинуватив МАУ у спекуляціях щодо Ryanair Володимир Омелян. Фото: slovoidilo.ua

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу, присвяченого інфраструктурної готовності України до безвізового режиму з ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Крім того, це нахабна спроба відібрати в українців мрію стати повноправною частиною європейської спільноти. Українці мають право подорожувати до Європи за 50 євро, а не за 500 євро, і Україна в одному кроці від цього. Міністерство інфраструктури виконало роботу по залученню Ryanair в Україну на 90%, решта 10% - за керівництвом аеропортів", - зазначив міністр.

Омелян нагадав, що авіакомпанія Ryanair оголосила про початок рейсів за напрямками: з Києва у Ейндховен, Лондон, Стокгольм, Манчестер; зі Львова у Ейндховен, Берлін, Краків, Вроцлав, Будапешт, Лондон, Меммінген.

За його словами, якщо зі Львовом проблем немає, то в Києві розвернувся "цілий блокбастер".

"Так от, ніякого Гостомеля, Житомира та інших не буде. Якщо Ryanair не буде літати в Київ, керівництво аеропортів у Борисполі та Жулянах має вийти і сказати, чому, сказати людям правду. Ще раз підкреслюю: KPI, які я поставив перед новим главою Борисполя, першим пунктом було результативно завершити переговори з компаніями-лоукостерами і забезпечити виконання ними рейсів з терміналу F або B. Міністерство очікує, що

Бориспіль відкриє термінал F для лоукостів", - резюмував голова Мінінфраструктури.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

 

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06 06 2017 21:39
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