CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ ході протестних акцій в Москві сталося понад 800 затримань. Одним із затриманих став герой відео, прихильник Володимира Путіна, якого затримали під час похвальної промови на адресу президента РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОМОН затримав прихильника Путіна, поки той вихваляв президента, - ВІДЕО
"Я не опозиція. Я за Росію", - наголошував затриманий чоловік
Фото: скріншот з відео
Затримання відбулося в той час, коли чоловік розповідав свою думку про Путіна на камеру.
Обірвавши на півслові, п'ятеро поліцейських взяли його під руки і повели до автобусу із затриманими.
Нагадаємо, що 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.
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13 06 2017 13:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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