ОМОН затримав прихильника Путіна, поки той вихваляв президента, - ВІДЕО

"Я не опозиція. Я за Росію", - наголошував затриманий чоловік

В ході протестних акцій в Москві сталося понад 800 затримань. Одним із затриманих став герой відео, прихильник Володимира Путіна, якого затримали під час похвальної промови на адресу президента РФ.

Затримання відбулося в той час, коли чоловік розповідав свою думку про Путіна на камеру.

Обірвавши на півслові, п'ятеро поліцейських взяли його під руки і повели до автобусу із затриманими.

Нагадаємо, що 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.