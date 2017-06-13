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ОМОН затримав прихильника Путіна, поки той вихваляв президента, - ВІДЕО

"Я не опозиція. Я за Росію", - наголошував затриманий чоловік
В ході протестних акцій в Москві сталося понад 800 затримань. Одним із затриманих став герой відео, прихильник Володимира Путіна, якого затримали під час похвальної промови на адресу президента РФ.
ОМОН затримав прихильника Путіна, поки той вихваляв президента, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

Затримання відбулося в той час, коли чоловік розповідав свою думку про Путіна на камеру.

Обірвавши на півслові, п'ятеро поліцейських взяли його під руки і повели до автобусу із затриманими.

Нагадаємо, що 12-го червня, російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий силовиками в Москві.

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13 06 2017 13:02
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