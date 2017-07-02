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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради, - ВІДЕО

У порядку денному - законопроект про видобуток бурштину
У Верховній Раді розпочалося перше пленарне засідання нової сесії, яка триватиме до середини липня.
Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради, - ВІДЕО Андрій Парубій. Фото: News.meta.ua

На порядку на вівторок - розгляд у другому читанні законопроекту №1351-1 про регулювання видобутку і реалізації бурштину.

Рада також розгляне ветований президентом законопроект №2009а-д, яким пропонується визначити перелік об'єктів і видів діяльності, щодо яких застосовується процедура оцінки впливу на навколишнє середовище.

Також парламент має намір розглянути блок питань інформатизації, зокрема в другому читанні законопроекти №4685 про електронні довірчі послуги, а також №4159, який встановлює єдині правила доступу телекомунікаційних операторів і провайдерів до інфраструктурних об'єктів.

Крім того, Рада планує розглянути в другому читанні нову редакцію закону "Про антидопінговий контроль у спорті" (законопроект №4724) та законопроект №2018 про дозвіл громадянам України, які досягли 16 років, на свій розсуд змінювати по батькові.

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07 02 2017 10:07
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