Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради, - ВІДЕО
На порядку на вівторок - розгляд у другому читанні законопроекту №1351-1 про регулювання видобутку і реалізації бурштину.
Рада також розгляне ветований президентом законопроект №2009а-д, яким пропонується визначити перелік об'єктів і видів діяльності, щодо яких застосовується процедура оцінки впливу на навколишнє середовище.
Також парламент має намір розглянути блок питань інформатизації, зокрема в другому читанні законопроекти №4685 про електронні довірчі послуги, а також №4159, який встановлює єдині правила доступу телекомунікаційних операторів і провайдерів до інфраструктурних об'єктів.
Крім того, Рада планує розглянути в другому читанні нову редакцію закону "Про антидопінговий контроль у спорті" (законопроект №4724) та законопроект №2018 про дозвіл громадянам України, які досягли 16 років, на свій розсуд змінювати по батькові.
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