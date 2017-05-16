БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНа державну програму розвитку Збройних сил України (ЗСУ) до 2020 року необхідно понад 100 млрд гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оновлення ЗСУ обійдеться українцям у 100 млрд гривень
Обсяг потреби в коштах на фінансування заходів Державної програми на чотири роки становить 100,9 млрд гривень
Фото: president.gov.ua
Загальний обсяг потреби в коштах на фінансування заходів Державної програми на чотири роки становить 100,9 млрд гривень.
Ці фінансові видатки не враховують видатки на утримання Збройних сил, - повідомив заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу ЗСУ Сергій Масловський, інформує прес-служба Міністерства оборони.
Також не враховані видатки, передбачені іншими державними програмами, зокрема, щодо розвитку озброєння та військової техніки.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.
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