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Оновлення ЗСУ обійдеться українцям у 100 млрд гривень

Обсяг потреби в коштах на фінансування заходів Державної програми на чотири роки становить 100,9 млрд гривень
На державну програму розвитку Збройних сил України (ЗСУ) до 2020 року необхідно понад 100 млрд гривень.
Оновлення ЗСУ обійдеться українцям у 100 млрд гривень Фото: president.gov.ua

Загальний обсяг потреби в коштах на фінансування заходів Державної програми на чотири роки становить 100,9 млрд гривень.

Ці фінансові видатки не враховують видатки на утримання Збройних сил, - повідомив заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу ЗСУ Сергій Масловський, інформує прес-служба Міністерства оборони. 

Також не враховані видатки, передбачені іншими державними програмами, зокрема, щодо розвитку озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.

 
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16 05 2017 16:58
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