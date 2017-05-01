Оновлений закон про Карту поляка вступив в силу: власникам виплатять грошову допомогу
Це результат оновленого закону про Карту поляка, який вступив в силу з початку 2017 року.
Прес-секретар Мазовецького воєводи Ева Філіпович сказала, що така допомога буде виплачуватися максимум протягом 9 місяців як власнику Карти поляка, так і найближчим членам його сім'ї, які перебувають в Польщі, - повідомляє "Радіо Польща".
Філіпович пояснює, що в Мазовецькому воєводстві заяву про надання допомоги можна подати в Управлінні у справах іноземців у Варшаві або в представництвах цього відомства в інших містах.
Сьогодні Карту поляка має близько 180 тис. іноземців. Цей документ підтверджує приналежність до польського народу, а видається він з 2008 року особам польського походження, які проживають в 15 країнах колишнього Радянського союзу.
Нагадаємо, у Генеральному консульстві Республіки Польща у Києві повідомили, що кількість виданих "карт поляка" поступово зростає.
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