Оновлений закон про Карту поляка вступив в силу: власникам виплатять грошову допомогу

Така допомога буде виплачуватися максимум протягом 9 місяців як власнику Карти поляка, так і найближчим членам його сім'ї, які перебувають в Польщі

З нового року власники Карти поляка можуть розраховувати на фінансову допомогу для покриття витрат на оренду житла в Польщі в разі, якщо заявка на дозвіл на постійне проживання була подана після 1 січня.

Це результат оновленого закону про Карту поляка, який вступив в силу з початку 2017 року.

Прес-секретар Мазовецького воєводи Ева Філіпович сказала, що така допомога буде виплачуватися максимум протягом 9 місяців як власнику Карти поляка, так і найближчим членам його сім'ї, які перебувають в Польщі, - повідомляє "Радіо Польща".

Філіпович пояснює, що в Мазовецькому воєводстві заяву про надання допомоги можна подати в Управлінні у справах іноземців у Варшаві або в представництвах цього відомства в інших містах.

Сьогодні Карту поляка має близько 180 тис. іноземців. Цей документ підтверджує приналежність до польського народу, а видається він з 2008 року особам польського походження, які проживають в 15 країнах колишнього Радянського союзу.

Нагадаємо, у Генеральному консульстві Республіки Польща у Києві повідомили, що кількість виданих "карт поляка" поступово зростає.