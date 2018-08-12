Онуфрій відправив листа Варфоломія назад до Стамбула
"Лист, в якому Патріарх Варфоломій погрожує предстоятелю УПЦ ультиматумами та вимагає співслужити з розкольниками, Блаженніший Митрополит Онуфрій поклав назад у конверт і відправив у Стамбул за адресою відправника", - повідомляє в суботу прес-служба УПЦ МП.
В УПЦ МП зазначили, що в листі Варфоломія присутні пасажі на кшталт: віднині УПЦ перейшла "в полную зависимость от нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола", "по снисхождению, называя Вас Высокопреосвященным Митрополитом Киевским", "увещеваем Вас и тех, кто с Вами, войти в общение с бывшим [митрополитом] Киевским Филаретом и бывшим [митрополитом] Львовским Макарием и их последователями" тощо.
Прес-служба також повідомляє, що цілий ряд єпископів, отримавши запрошення для участі у об’єднавчому соборі від патріарха Варфоломія, вчинили так само, відправивши свої запрошення у Стамбул на Фанар.
Нагадаємо, що предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій "не благословляє" духовенство УПЦ МП на участь в Об’єднавчому соборі української православної церкви.
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